El discurs del periodista Jordi Évole al gran concert per als refugiats va ser una de les intervencions més aplaudides de la nit al Palau Sant Jordi. Tanmateix, també ha rebut moltes crítiques, sobretot a través de les xarxes. Évole es va adreçar de manera indirecta al govern català i va dir que, a parer seu, l’acollida no era un problema de competències: ‘Sabem que alguns de vosaltres lluiteu per aconseguir que això no sigui així. Però altres us refugieu i dieu que és un problema de competències. Jo crec que aquest no és només un problema de competències, és un problema d’incompetències.’

Aquestes paraules han generat una reacció immediata, no únicament de ciutadans sinó de polítics i membres del govern. Entre ells, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, i el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, que han impulsat el Programa Català de Refugi. També han reaccionat la vice-presidenta del govern, Neus Munté, el Secretari General de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, la diputada al Parlament de Catalunya Mireia Boya i el diputat al congrés espanyol, Gabriel Rufián:

1/Estem al palau sant Jordi perque el @govern volem acollir !Per això,pla català de refugi.@jordievole fes de voluntari per ser mentor. — Dolors Bassa (@dolorsbassac) February 11, 2017

2/ no va d competencies ? L asil només el poden donar els estats @jordievole per això volem ser estat.#volemacollir #marenostrum — Dolors Bassa (@dolorsbassac) February 11, 2017

Som al concert @jordievole perquè ens hi han convidat i perquè #volemacollir.

No és al mateix sac qui combat la xenofòbia i qui la practica. — (((Oriol Amorós))) (@OriolAmoros) February 11, 2017

(1/2) Segur que l'Evole ens farà costat per construir la República Catalana que pugui exercir les competències que no tenim #volemacollir pic.twitter.com/cl1KhVPqf0 — Josep Ginesta (@JosepGinesta) February 12, 2017

(2/2) Segur que comparteix amb nosaltres la injusta distribució competencial i la impossibilitat que allà canviï (de moment) #volemacollir pic.twitter.com/Ni6RnuFb7P — Josep Ginesta (@JosepGinesta) February 12, 2017

Hi ha governs inactius davant la situació de les persones refugiades. Però aqui, #govern, ajuntaments i entitats treballem, acollim i seguim — Neus Munté (@neusmunte) February 11, 2017

Doncs jo crec va de sobiranies i desobediències, més que de competències i incompetències. Però seguiu, seguiu @jordievole — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) February 11, 2017

Habla @jordievole. Según él q aquí haya un gobierno pidiendo acoger y otro q se lo impide no es un problema d competencias. #volemacollir — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) February 11, 2017

Ojalá algunos fueran tan valientes con un palco de Ferraz o de Vistalegre como lo son con un palco del Sant Jordi.#volemacollir — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) February 11, 2017

