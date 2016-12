CARACAS, 24 (EUROPA PRESS)

El president del Banc Bicentenari de Veneçuela, Miguel Pérez Abad, ha indicat que els nous bitllets, pels que hauran de canviar-se els de 100 bolívars, arribaran a començament d’any, en resposta al caos que s’ha deslligat per l’escàs termini per al canvi monetari.

“Estem treballant per tenir els nous bitllets el 2 de gener” en tots els bancs del país, ha dit Pérez Abad en una entrevista concedida a la cadena veneçolana Globovisión.

En el cas dels caixers automàtics, ha confiat que en una setmana estiguin ajustats per reconèixer el nou paper. “Els bancs ja estan rebent els bitllets i això ens permetrà calibrar” les màquines, ha explicat.

A més, ha restat importància a les cues que s’han format a les portes de les entitats bancàries de tot Veneçuela per canviar els vells bitllets de 100 bolívars, afirmant que es deu a “la demanda d’efectiu” pròpia de les festes nadalenques.

El president veneçolà, Nicolás Maduro, ha anunciat l’11 de desembre que el bitllet de 100 bolívars deixaria de ser legal en un termini de 72 hores i va llançar nous bitllets des dels 500 fins a 20.000 bolívars, com a mesura per combatre el contraban de paper moneda.

Tres dies després, el bitllet de 100 bolívars, el de més circulació en la nació caribenya, va perdre el seu valor comercial. Els veneçolans havien de canviar els seus romanents en cinc dies en les seus del Banc Central de Veneçuela (BCV).

L’afluència massiva al BCV i als caixers automàtics per desfer-se dels bitllets de 100 bolívars van donar lloc a protestes i fins i tot enfrontaments amb la policia en diversos punts. Al municipi del Callao quatre persones, entre totes dues adolescents, han mort.

El Govern i la Mesa d’Unitat Democràtica (MUD) s’han acusat mútuament dels disturbis i el Palacio de Miraflores ha anunciat noves mesures per facilitar el canvi monetari i el proveïment de bitllets. Unes 200 persones han estat detingudes.

