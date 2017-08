Un grup de tres joves que dissabte va anar d’excursió amb moto al pantà de Susqueda va trobar un caiac mig enfonsat i amb tres o quatre pedres de grans dimensions al centre. Segons ha explicat Otto Heller, un dels testimonis que avui s’ha desplaçat fins al pantà per indicar el punt exacte on van trobar el caiac, ha explicat que van veure un objecte flotant a l’aigua, del qual només en sobresortien les puntes i tenia forma de ve baixa. ‘El vam portar fins a l’embarcador, vam treure les pedres que hi havia però vam veure que estava punxat i el vam tornar a deixar’, ha indicat. Dilluns a la tarda, van lligar caps que podia ser el caiac de la parella del Maresme i van trucar al telèfon d’emergències 112. El sergent dels Mossos d’Esquadra de l’ABP de Santa Coloma de Farners, Enric Padró, assegura que no està confirmat que al centre del caiac de la parella hi haguessin pedres ni tampoc revela si estava punxat.

El jove, veí de Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà), ha explicat que dissabte va sortir d’excursió amb moto amb dos amics i van anar fins a la zona de l’embarcador del pantà de Susqueda per banyar-se. Poc després de les dotze del migdia, van veure un objecte que flotava a l’aigua. Nedant, s’hi van apropar i va resultar ser un caiac mig enfonsat.

Segons ha detallat Heller, el caiac estava a escassos deu metres del final de l’embarcador. Només es veien les puntes de l’embarcació, que tenia forma de ve baixa. Al centre del caiac, ha continuat explicant el jove, hi havia tres o quatre pedres de grans dimensions. ‘Les vam treure entre els tres i ens va costar bastant, però vam veure que el caiac estava punxat i el vam tornar a deixar a l’aigua’, ha relatat.

No va ser fins dilluns a la tarda, quan es va intensificar la recerca de la parella del Maresme desapareguda des de la setmana passada al voltant del pantà de Susqueda, que van pensar que es podia tractar del seu caiac. ‘Vam llegir que és el que anaven a fer allà, vam parlar amb un amic nostre que és Mosso d’Esquadra i ens va dir que truquéssim al 112’, ha explicat. A banda de les pedres i del fet que estava punxat, Heller exposa que no van veure cap altre detall sospitós.

Dimecres, el conseller d’Interior va confirmar que el cotxe no va caure per accident a l’aigua, sinó que algú el va empènyer. El testimoni dels joves apuntaria, també, que es podria haver intentat fer desaparèixer el caiac al fons de l’aigua. El sergent dels Mossos d’Esquadra de l’ABP de Santa Coloma de Farners, Enric Padró, assegura que no està confirmat que hi haguessin pedres dins el caiac. ‘Sí que es va trobar en forma de ve baixa, però que hi haguessin pedres no està confirmat’, ha explicat.

Padró ha indicat que tant el caiac com el cotxe són els dos indicis més importants que segueixen per intentar descobrir què va passar i seguir el rastre de la parella. ‘De moment, s’està analitzant de forma tècnica el caiac per intentar esbrinar l’origen de l’enfonsament’, ha afegit el sergent, que tampoc confirma si estava punxat o desinflat o si se sospita que el van intentar enviar al fons del pantà de forma intencionada. ‘Totes les hipòtesis estan obertes’, ha reiterat.

Avui continua el dispositiu de recerca per terra, aigua i aire. A les unitats subaquàtiques de Mossos d’Esquadra i Bombers s’hi han afegit també els GEAS de la Guàrdia Civil, tant de Girona com de Barcelona. El cap de guàrdia de la regió d’emergències de Girona, Jordi Martín, ha explicat que compten també amb un gos ensinistrat per detectar persones perdudes en entorns aquàtics. ‘És un plus al dispositiu que ens pot permetre tenir més indicis per esbrinar on poden ser aquestes dues persones que estem buscant’, ha conclòs.

