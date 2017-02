La campanya ‘Casa Nostra, Casa Vostra’ omplirà el Camp Nou amb un mosaic de 4.500 cartolines de color blau cel per reclamar l’acollida de persones refugiades a Catalunya. El mosaic es farà aquest dimarts abans de començar el partit entre el Barça i l’Atlètic de Madrid.

L’acció té la col·laboració de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes, que s’ha sumat al manifest de la campanya. ‘L’esport ha d’implicar-se en la cohesió social en totes les seves formes’, ha explicat Casa Nostra, Casa Vostra en un comunicat.

A l’inici del partit, 4.500 persones aixecaran cartolines que simbolitzen les 4.500 places per a sol·licitants d’asil acceptades pel parlament en un acord únànime del maig passat. A banda del mosaic també es desplegarà una pancarta per a demanar la participació a la manifestació del 18 de febrer.

