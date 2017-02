El PP valencià va presentar dimecres a les Corts una proposició perquè el govern de Ximo Puig defensés que el valencià és un ‘idioma diferent i autònom de qualsevol altra llengua i, en concret, del català’. La proposició ha generat molta polèmica i l’eurodiputat del PP Santiago Fisas s’hi ha pronunciat. En un piulet dirigit a la líder del PP valencià, Isabel Bonig, el polític català afirma: ‘El valencià i el català són la mateixa llengua. En política no s’hi val tot’.

Ací podeu veure el piulet:

Albiol no té interés pel debat lingüístic

El líder del PP català, Xavier García Albiol, va visitar el dimecres el País Valencià en el marc del Fórum Europa Tribuna Mediterrània. A la pregunta si el català i el valencià són la mateixa llengua, Albiol va afirmar que no l’interessava aquest debat. Però va avisar als seus companys del PP que la Generalitat vol fer desaparèixer el castellà a Catalunya. ‘Aneu amb compte que no us passi el mateix’, va advertir.

