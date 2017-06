El canal de televisió TV3 ha perdut els drets d’emissió de la competició europea de futbol Champions League, que enfronta els primers equips de les principals lligues continentals. El canal televisiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) optava a renovar els drets de la competició, que emet des de fa dotze anys, en un concurs en què també competien Mediapro, Movistar Plus, TVE, Mediaset i Atresmedia.

Els organitzadors de la competició, la UEFA, havia de donar a conèixer avui qui ha guanyat la licitació sobre els drets per al termini 2018 – 2021. La decisió encara no s’ha fet pública però TV3 ja hauria estat informada que no ha estat escollida per a l’emissió dels partits. Així, la televisió pública catalana podrà emetre els partits de la propera temporada, però no els de la següent.

