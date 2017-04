Polítics alemanys han advocat aquest dilluns per acabar amb les negociacions d’adhesió de Turquia a la Unió Europea, en resposta al referèndum celebrat el diumenge sobre una reforma constitucional que concedeix poders executius al president, Recep Tayyip Erdogan.

‘La membresia ja no pot ser un objectiu’, ha dit Manfred Weber, líder de la Unió Social Cristiana (CSU), aliat bavarès de la Unió Cristià Demòcrata (CDU) de la canceller alemanya, Angela Merkel, en declaracions a la televisió germana ZDF.

Per la seva banda, Sahra Wagenknecht i Cem Oezdemir, dirigents del Partit d’Esquerra i dels Verds, respectivament, han reclamat la retirada immediata dels soldats alemanys de la base aèria d’Incirlik, a Turquia, on participen en l’operació internacional contra l’Estat Islàmic.

Turquia va prohibir temporalment l’entrada de legisladors alemanys a aquesta base aèria en resposta a una resolució del Parlament del país europeu que declarava que la massacre perpetrada en 1915 per l’imperi otomà contra els armenis va ser un genocidi, quelcom que Ankara nega.

També han exigit al Govern la suspensió immediata de tots els enviaments d’armes alemanyes a Turquia. ‘Estem demanant al Govern que aclareixi el següent: si està de part de la democràcia o de part de la dictadura d’Erdogan’, ha dit Wagenknecht a l’agència de notícies DPA.

El sí a la modificació de la constitució turca s’ha imposat per un 51 per cent, segons els primers resultats. L’oposició ha anunciat que demanarà el recompte d’almenys el 60 per cent dels vots emesos.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]