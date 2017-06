A Figuerola d’Orcau, al Pallars Jussà, es troba la primera fossa exhumada dins el Pla de fosses 2017-2018. Es tracta d’una fossa a tocar de la paret del cementiri de la localitat on s’han localitzat 17 individus. Es tracta de soldats ferits durant la guerra del 1936-39, probablement del bàndol franquista. Els indicis apunten que aquests soldats van ser enterrats de manera precipitada perquè han aparegut amb la vestimenta, les botes posades i en alguns casos encara els cinturons amb la munició. La feina de retirada de les restes és molt artesanal i laboriosa.

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, ha destacat la sensibilitat humana i personal que requereix aquesta feina. El Pla de fosses ha obert l’esperança de molts familiars de morts i desapareguts durant la guerra. Romeva ha explicat que es vol ‘rescabalar la dignitat de les persones que van morir durat aquest període de la història’.

Les restes exhumades a la fossa de Figuerola d’Orcau s’analitzaran genèticament i s’incorporaran en la base de dades de perfils genètics de restes òssies. Les dades genètiques s’encreuaran amb els perfils genètics dels familiars de persones desaparegudes durant la guerra i el franquisme recollides a través del Programa d’Identificació Genètica impulsat pel Govern.

Amb aquest Programa d’Identificació Genètica es vol acollir la Glòria Batalla, veïna de Figuerola d’Orcau. La Glòria Batalla ha explicat que durant la guerra el seu avi va desaparèixer després de ser demanat per acompanyar uns soldats i mai més va tornar a casa. Aquesta veïna de Figuerola d’Orcau ha dit que té poques esperances que aparegui a la fossa exhumada de la localitat donat els individus que hi apareixen són soldats però confia que es pugui trobar en altres fosses que s’aniran exhumant dins el pla de fosses 2017-18.

L’arqueòleg Jordi Ramós ha explicat que les restes trobades: vestimenta reglamentària de l’exèrcit (1920 aproximadament), els botons, les sivelles, les corretges, el cas o les cartutxeres indiquen que es podria tractar de soldats de les Divisions 63, 150 i 152 de l’exèrcit franquista, morts en els combats d’abril i maig del 1938. Durant els dies de combat es va produir un alt nombre de baixes d’ambdós bàndols i alguns cossos van ser enterrats a l’exterior del cementiri.

A part d’aquesta exhumació, des del gener d’aquest 2017 s’han fet altres actuacions previstes al Pla de fosses. Al Priorat, a les Terres de l’Ebre, a la Noguera i Osona s’han fet treballs de localització de noves fosses que han permès afegir 129 fosses noves al mapa.

El conseller Romeva ha dit que el mapa compta ara amb 503 fosses comunes, de les quals 235 estan confirmades i 268 són probables. També s’ha fet recollida de restes òssies en superfície a les Terres de l’Ebre, el Pallars Jussà i a la Noguera que corresponen a un mínim de 30 persones.

Romeva ha fet especial èmfasi en l’aspecte de ‘fer justícia i contribuir a rescabalar la dignitat de les persones’ i ha afegit que actes com aquest permetran que persones puguin retre homenatge a avis, pares, familiars o amics que van perdre durant la guerra i que desconeixien fins ara on van ser enterrats.

El president del Consell Comarcal del Pallars Jussà i veí de Figuerola d’Orcau, s’ha mostrat emocionat per l’exhumació de la fossa de la seva localitat i ha dit que es demostra que en la recuperació de la memòria històrica no hi ha bàndols donat que la fossa exhumada de Figuerola eren soldats del bàndol franquista. Per Aranda solament hi ha persones que van morir durant la guerra i a les que cal homenatjar i fer un acte de justícia.

Vegeu ací algunes fotografies de la fossa:

