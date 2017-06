Més de tres quartes parts del món confia poc o gens en el lideratge global de Donald Trump i les seves polítiques, segons una enquesta elaborada pel Pew Research Center. En molts països, la reputació de l’actual president dels Estats Units està per sota del suport a George Bush l’any 2004, després de l’invasió de l’Iraq. Dues terceres parts dels enquestats descriuen Trump com ‘arrogant i perillós’. Segons l’estudi, la mala valoració de Trump i les seves polítiques han empitjorat la reputació global dels Estats Units.

L’estudi recull respostes de 37 països diferents. De mitjana, un 22% dels enquestats confien molt o bastant en el paper internacional de Trump, mentre un 74% confessen confiar poc o gens en el paper del líder republicà fora dels Estats Units. Els resultats de Trump contrasten amb la valoració obtinguda per Obama en els seus darrers anys de mandat, en què el 64% dels enquestats deien confiar-hi.

L’enquesta mostra que el descrèdit de Trump està portant a un descens de la valoració global dels Estats Units. En les enquestes realitzades els anys 2015 i 2016, un 64% dels enquestats afirmen tenir una visió àmpliament positiva dels EUA, mentre en l’estudi d’enguany el suport ha baixat al 49%.

Si es comparen els resultats obtinguts als diferents països, Israel i Rússia són els dos estats on Trump obté els millors resultats. Per contra, el líder conservador suspén a l’Amèrica Llatina i Europa, on només un 14% i 18%, respectivament, dels enquestats confia en el seu lideratge.

La majoria de les polítiques estrella de Trump en l’àmbit intern també són valorades negativament, incloent-hi la proposta de construir un mur a la frontera amb Mèxic, la retirada de l’Acord de París i la prohibició de l’entrada als EUA d’immigrants procedents de diversos països musulmans.

L’enquesta també mostra que la majoria dels participants descriuen Trump com una persona ‘arrogant, intolerant i perillosa’; en contraposició amb una minoria que el considera un polític ‘qualificat’ o que ‘es preocupa per la gent normal’. L’estudi apunta que la cancellera alemanya, Angela Merkel, ha substituït el president dels EUA com a figura de referència del lideratge global.

