Tres de cada quatre catalans estan a favor del referèndum d’independència, segons una enquesta de GAD3 per La Vanguardia. El 75% estarien a favor de convocar un referèndum, una dada que es repeteix en diversos sondatges des de fa temps. Segons les dades, un 66% dels catalans apostarien per una consulta acordada amb l’estat espanyol, mentre que un 28,8% creuen que el referèndum ha de ser unilateral.

L’enquesta també revela que el Sí seria l’opció més votada en un referèndum amb el 41,9% dels vots davant el 39,7% del No. Un 9,1% del cens no votaria i un 9,3% no sap quina opció escolliria o no respon a la pregunta. Per tant, la participació seria d’un 81,6%.

