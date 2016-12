Els sindicats UGT-PV, CCOO-PV i Intersindical valenciana han signat avui l’acord sobre la competència lingüística que ha d’acreditar el personal al servei de les administracions valencianes. Aquest és un primer pas necessari perquè el català torni a ser un requisit necessari en la nova llei de la funció pública valenciana que iniciarà el seu tràmit parlamentari en els primers mesos del 2017.

La inclusió de la certificació de la competència lingüística per atendre els ciutadans valencians en qualsevol de les dues llengües oficials com a condició per a l’accés a la funció pública en l’administració autonòmica i municipal és una demanda feta des de molts sectors d’ençà que el PP va excloure aquest requisit el 2010.

L’acord es basa en l’Estatut, que estableix en l’article 6.4 i 6.5, respectivament, que ningú no podrà ser discriminat per raó de la seva llengua i que s’ha d’atorgar especial protecció i respecte a la recuperació del català.

Vegeu les bases de l’acord:

El document vegeu el PDF

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]