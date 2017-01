El president de l’ANC, Jordi Sànchez, ha lamentat les crítiques del govern espanyol i de partits no independentistes a la iniciativa de l’ANC i d’Òmnium de Vic de portar fanalets amb estelades a la cavalcada de Reis de la ciutat: ‘La desproporció de la reacció de l’espanyolisme en el tema dels fanalets és l’evidència de la seva impotència i de la seva debilitat’.

En declaracions a Europa Press a un dia de la cavalcada, ha afirmat que ‘des d’ahir hi ha massa polítics espanyols, i alguns catalans, sobreactuant i fent el ridícul amb aquest tema. Deixem Vic tranquil!’. I ha afegit que el problema no s’ha generat a la ciutat, sinó fora, ja que la iniciativa se celebra des del 2012.

Per a Sànchez, que no s’hagi aixecat la polèmica fins al 2017 explicita nerviosisme de l’estat espanyol: ‘Tenen la necessitat de cercar contradiccions, que el Govern espanyol no té una altra forma sòlida de trobar’, i segons la seva opinió es reflecteix que el mateix president Mariano Rajoy les ha comentat.

Sobre si creu que cal reaccionar a aquestes crítiques amb l’assistència de càrrecs electes a aquesta cavalcada per mostrar suport, ha respost que això sí seria polititzar una festa pensada per als nens. ‘Cal tenir la maduresa d’entendre que l’estat aprofitarà qualsevol oportunitat de desgastar el sobiranisme’.

Sobre l’activitat, ha defensat que tot el món és lliure de portar o no aquests fanalets, com de portar altres, i ha recordat que fins avui la presència d’estelades en la cavalcada no ha generat tensions ni crisis.

