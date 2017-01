La portaveu de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha assegurat que el govern espanyol ‘és irresponsable perquè no assumeix la voluntat dels ciutadans’ de Catalunya de celebrar un referèndum.

En una entrevista de Catalunya Ràdio, ha afirmat que l’executiu català treballa per celebrar-lo el setembre. ‘Hem decidit de fer un referèndum, és el que vol la majoria de catalans’, ha dit Rovira. ‘Si ho volen, pot ser acordat, que és com ens agradaria a nosaltres’, ha expicat, ‘però ens aboquen a una via unilateral perquè es neguen a parlar’.

Preguntada sobre si la votació es podria avançar en cas d’inhabilitacions polítiques, Forcadell ha defensat que els independentistes hauran de ‘reaccionar’ políticament. ‘Podria ser avançar el referèndum? Podria ser’, ha plantejat la secretària general d’ERC. En aquest sentit, el president del grup parlamentari de Junts pel Sí tampoc no ha descartat l’opció d’avançar la consulta en una entrevista a Rac1.

Sobre la decisió de la CUP d’aprovar el pressupost, Marta Rovira s’ha mostrat molt satisfeta perquè permet de continuar amb el procés independentista. ‘Tothom ha fet el seus ‘sí condicionat’, ha dit Rovira, en relació amb la demanda dels anticapitalistes de condicionar el seu vot a la celebració d’un referèndum com a màxim al setembre. ‘Cal entendre que tothom té els seus posicionaments i els seus comptes ideals, i hem de trobar els marcs de concesn’, ha argumentat.

Així mateix, ha volgut recordat que el pressupost que hi ha sobre la taula és, en gran part, determinat per l’estat espanyol, que defineix el dèficit de les autonomies. ‘Podrem fer uns comptes millors en una Catalunya independent’, ha defensat.

