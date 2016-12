Molt probablement el president de Romania anunciarà avui el nomenament com a primera ministra del país de Sevil Shhaideh, una política tàrtara, de religió musulmana i casada amb un sirià. Shhaideh serà la primera musulmana en ser primer ministre o president d’un país membre de la Unió Europea. Es dóna la circumstància, a més, que l’actual president de Romania, Klaus Iohannis, és un polític ètnic alemany i de confessió luterana.

Shhaideh serà presidenta després de ser proposada pel Partit Socialdemòcrata, malgrat que no va concórrer com a candidata a les eleccions. El qui era el candidat oficial Liviu Dragnea no pot ser primer ministre perquè està acusat d’un frau electoral que ell nega i considera injust però que li impedeix ser primer ministre.

A Romania els musulmans representen menys de l’un per cent de la població. La immensa majoria dels romanesos musulmans són tàrtars. Els tàrtars, que parlen turc, són uns vint mil a Romania, on han viscut des del segle XIII.

