BUCAREST, 5 (Reuters/EP)

El Govern romanès anunciarà aquest diumenge l’anul·lació del polèmic decret que despenalitza alguns delictes per corrupció i que ha generat enormes protestes durant els últims dies a Bucarest.

“El decret ha estat revocat”, han fet saber a Reuters fonts del Govern romanès després de la reunió extraordinària del Consell de Ministres d’aquest diumenge. El text oficial de la cancel·lació serà publicat en les properes hores.

El primer ministre de Romania, Sorin Grindeanu, havia anunciat ahir formalment que el Govern derogaria el polèmic decret llei que reformava el Codi Penal i podria beneficiar directament al secretari general del Partit Socialdemòcrata romanès Liviu Dragnea, portaveu del grup parlamentari conjunt format per PSD i ALDE que sustenta al Govern.

A més, ha assegurat que el ministre de Justícia, Florin Iordache, assumirà la responsabilitat per la falta d’informació adequada sobre l’aprovació d’aquest decret.

