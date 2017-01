L’ex-secretari general d’ERC entre 2008 i 2011, Joan Ridao, s’ha incorporat avui al cos de lletrats del parlament després de guanyar les oposicions celebrades per ocupar dues places vacants —l’altra és per a l’advocada Mercè Arderiu—, segons que han explicat a Europa Press fonts parlamentàries.

Ridao ha renunciat per motius d’incompatibilitat a ser membre del Consell de Garanties Estatutàries, el màxim òrgan jurídic consultiu de la Generalitat, i torna al parlament després de passar per ell com a diputat i portaveu d’ERC al llarg de diverses legislatures.

També va ser diputat de la formació republicana al Congrés espanyol entre 2008 i 2011, any en el qual va aspirar a repetir com a candidat d’ERC en les generals, però va perdre les primàries davant de l’actual líder del partit a Barcelona, Alfred Bosch.

