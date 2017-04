El veterà i reconegut actor Richard Gere inaugura el nou Festival Internacional de Cine de Barcelona – Sant Jordi (BCN Film Fest) amb el film ‘Norman, l’home que ho aconseguia tot’ dirigit per Joseph Cedar. Gere es posa a la pell de Norman Oppenheimer, un home de negocis d’estar per casa. L’actor ha assenyalat que veu a Norman com un personatge nou que emocionalment li va agradar, tot i tenir uns impulsos diametralment oposats a com és ell. De fet, l’ha definit com algú que vol formar part d’un grup.

En conferència de premsa als Cines Verdi ha assegurat sentir-se emocionat amb els projectes que li arriben. Per altra banda, ha defensat de nou la causa del Tibet i ha lamentat que hi ha actors i directors xinesos que no poden participar o dirigir films en els quals hi actua.

Al film, Norman es fa amic d’un jove polític en un moment baix i solitari de la seva vida. Tres anys després, quan el polític arriba a convertir-se en un líder mundial la vida de Norman canvia per complet. Gere ha assegurat que en aquest film hi ha un guió molt original: ‘Quan Joseph Cedar me’l va entregar, em vaig quedar captivat per l’univers del personatge, però també em va captivar el desafiament de representar-lo’, explica.

