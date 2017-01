VALÈNCIA, 9 (EUROPA PRESS)

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha assenyalat este dilluns que el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, “ha de complir les normes” com qualsevol altre ciutadà o càrrec públic, en al·lusió al vídeo que l’edil ha compartit en xarxes socials gravat amb un mòbil que portava mentre circulava pel carril bici, i assumir la sanció corresponent si s’imposa. Tot i això, ha desvinculat este fet de la “bona gestió” que Grezzi està desenvolupant en matèria de mobilitat i que ha defensat.

Ribó ha realitzat estes declaracions després de visitar al costat dels regidors de Cultura Festiva, Pere Fuset, i de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, el projecte d’innovació de nous materials per a les falles a partir de palla d’arròs, en ser preguntat per l’esmentat vídeo.

“Grezzi, igual que qualsevol altre regidor, igual que l’alcalde i igual que el cardenal, ha de complir les normes”, ha indicat el primer edil, que ha afegit que “si no les ha complit ha de funcionar la policia i plantejar les sancions que corresponguen”.

Després d’això, l’alcalde ha separat la gravació del vídeo per part del regidor de la seua gestió al consistori, que ha valorat. “Una cosa és això i una altra cosa és la seua gestió. Crec que la seua gestió és una bona gestió de la mobilitat que està començant a tindre una plasmació concreta a l’anell ciclista”, ha plantejat Joan Ribó.

L’alcalde ha considerat que esta infraestructura és “una plasmació concreta d’una cosa important” i ha ressaltat “el fet que en pocs mesos tinguem en tota la ciutat de València el primer anell ciclista, amb un carril ciclista ben fet”. “A mi em sembla un pas endavant molt significatiu. Estic content i estic satisfet, entre d’altres coses, perquè sóc ciclista. És un pas endavant i molta gent m’ho està dient”, ha afegit.

Joan Ribó ha assegurat que amb el model de mobilitat que desenvolupa la regidoria que dirigix Grezzi es fa “un plantejament universal”. “Qualsevol ciutat del món està funcionant cap a una mobilitat sostenible. És, d’alguna manera, distribuir les formes de mobilitat entre el cotxe privat i altres formes imprescindibles com caminar, la bicicleta o el transport públic”, ha exposat.

Després d’això, preguntat per les queixes dels venedors del Mercat Central pels problemes de mobilitat d’este entorn, l’alcalde ha dit que “és una història molt vella”, i alhora ha apuntat que “ja no se senten tant les queixes” i que “és un tema ara mateix bastant normalitzat”.

LA QUE MÉS HA CRESCUT

Alhora, respecte a les queixes de veïns pel desviament de línies de l’EMT, Ribó ha comentat que això és “contradictori” amb els “informes oficials” que indiquen que l’EMT és “l’empresa municipal de transports que més ha crescut ennguany a Espanya pel que fa a nombre d’usuaris”.

“No dic que no hi hagi un veí al qual li moleste que s’haja mogut la parada de la porta de casa seua però el fet general indica que la mobilitat en l’EMT està creixent més que en altres empreses públiques de transport de ciutats espanyoles. Això és un indicador clar i quantificat que l’EMT està tenint un resultat que està funcionant per a la majoria de la població que utilitza el transport públic”, ha manifestat Ribó.

