El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha comparegut avui després de l’últim consell de ministres d’enguany. El president ha repassat l’actualitat i ha fet balanç del 2016. A preguntes dels periodistes, Rajoy ha assegurat que ‘no es pot celebrar un referèndum per a liquidar la sobirania nacional’. ‘No es pot’, ha reiterat. En aquest sentit, ha demanat a la Generalitat que deixi de ‘fer passos que no van enlloc’ en referència a la llei de transitorietat jurídica presentada ahir.

El president ha ofert ‘diàleg’ i ‘pacte’ al govern català si desisteix de perseguir la independència, quelcom que definit de ‘sense sentit’. A més, ha assegurat que ‘una reforma constitucional no resoldrà res’ si el que es vol amb ella és satisfer els independentistes. Per a Rajoy, una reforma com aquesta només serviria per a ‘liquidar la unitat nacional’.

Rajoy ha insistit ‘ofereixo parlar, ofereixo diàleg’, però ha precisat que no està obert a tot: ‘No es pot parlar de saltar-se la llei’. D’aquesta manera, el president ha tancat la porta per enèsima vegada al referèndum acordat. La setmana passada en la cimera pel referèndum, el sobiranisme va decidir fer un últim intent per aconseguir-lo.

