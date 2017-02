El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s’ha ofert al seu homòleg nord-americà, Donald Trump, com a interlocutor dels EUA amb Europa, l’Amèrica llatina, el nord de l’Àfrica i l’Orient Mitjà. Rajoy li ho ha dit en la primera conversa telefònica que ha mantingut amb Trump des que va accedir a la presidència dels Estats Units. Trump s’ha interessat per la marxa de l’economia espanyola, i Rajoy li ha explicat que l’any passat va créixer un 3%. Un creixement que situa l’estat espanyol ‘en les millors condicions’ per exercir la interlocució, ha dit Rajoy a Trump, segons un comunicat que ha emès la Moncloa.

Encara en l’àmbit econòmic, Rajoy i Trump han constatat que ambdós països mantenen unes relacions de comerç i inversió ‘equilibrades i beneficioses’. Segons dades de l’executiu estatal, la inversió espanyola als EUA ha crescut en els últims anys fins als 62.000 milions de dòlars, amb més de 80.000 llocs de treball directes.Trump s’ha interessat per l’estat de la Unió Europea arran del brexit. Rajoy li ha transmès la convicció que en els pròxims mesos s’enfortirà el procés d’integració i li ha assegurat que l’estat espanyol treballarà en aquesta direcció.

En matèria de seguretat, i en vigílies d’una reunió de la OTAN a la qual assistiran els dos mandataris, Trump i Rajoy han coincidit en la necessitat de mantenir la col·laboració entre els dos països pel que fa a la lluita contra el terrorisme.La trucada, que ha durat quinze minuts, s’emmarca en els contactes que està fent el president dels EUA als principals líders de països aliats.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]