Al voltant d’un milió de ciutadans del Regne Unit han signat una petició dirigida al govern perquè impedeixi que el president dels Estats Units, Donald Trump, realitzi una visita d’estat al país perquè considera que seria una vergonya per a la reina Isabel II.

La petició pública enviada al govern britànic, que haurà de donar una resposta perquè la iniciativa ha arribat a més de 10.000 firmes, assenyala que Trump hauria d’estar autoritzat a visitar el Regne Unit per ser el president dels Estats Units però ‘no hauria de ser convidat’ a fer una ‘visita d’estat perquè causaria vergonya a la Sa Majestat la Reina’.

La petició ha superat les 945.000 firmes a les 9.30 del matí, amb un ritme d’increment de signatures que porta a pensar que superarà el milió d’adhesions en les pròximes hores. El portal de peticions al govern britànic recorda que l’executiu té l’obligació de ‘respondre totes les peticions que tinguin més de 10.000 firmes’.

Aquesta iniciativa ha sorgit després que aquesta setmana passada la reina Isabel II convidés oficialment Trump a visitar el Regne Unit, una proposta que va traslladar la primera ministra del país, Theresa May, durant la seva trobada a la Casa Blanca amb el president nord-americà.

La petició per vetar la visita de Trump va ser presentada diumenge per un ciutadà anomenat Graham Guest i, en unes hores, va aconseguir arribar a les 100.000 firmes, la xifra que obliga que el tema sigui abordat al parlament.

Aquest sistema de peticions dóna sis mesos a cada iniciativa per arribar a 10.000 firmes per obligar el govern a manifestar-se sobre aquesta qüestió i 100.000 perquè la qüestió sigui tractada al parlament.

‘La ben documentada misogínia i vulgaritat de Donald Trump el desqualifica per ser rebut per la Sa Majestat la Reina o el Príncep de Gal·les. Per tant, durant el seu mandat, Donald Trump no ha de ser convidat al Regne Unit per a una visita d’estat’, assenyala la sol·licitud, que té el suport de més de 945.000 ciutadans.

