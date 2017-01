El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha declarat que ‘tothom està avisat’ que a Catalunya hi haurà un referèndum sobre la independència, per més que l’estat espanyol no s’avingui a pactar-lo. Ho ha dit en el programa ‘Jo pregunto’ de TV3, en què dotze ciutadans li han formulat preguntes d’àmbits diversos. El president també ha explicat que el referèndum es farà amb el cens de l’última vegada que es va votar, és a dir, amb el del 27-S, de manera que ni els immigrats ni els ciutadans de setze a divuit anys no podran votar, a diferència del 9-N. ‘Si no fem el referèndum és que hem fracassat. El meu propòsit és que no fracassem’, ha reblat.

Puigdemont també ha parlat sobre el pressupost. En sanitat, per exemple, ha dit que els comptes ‘prioritzen allò que és més urgent de corregir’: combatre les llistes d’espera, la salut mental i la inversió en infrastructures sanitàries, responent a una metgessa de l’Hospital de Bellvitge que li preguntava per l’escassetat de recursos per a mantenir la qualitat assistencial.

El president ha dit que el principal problema de la Generalitat és que no pot gestionar directament els recursos que generen els catalans i que ha d’acabar prioritzant les emergències.

‘No estem al nivell d’inversió educativa o cultural que considerem òptim. Tenim una mancança, per això ens rebel·lem contra aquest sistema’, ha proclamat Puigdemont, que considera que el problema de Catalunya és no tenir una hisenda pròpia i no pas el pressupost que ha presentat.

