El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha avisat contra l”operació provocació’ de l’estat espanyol aquest matí amb un piulet que ha batut rècords a Twitter. En només cinc hores ha rebut gairebé cinc-centes respostes, ha superat els cinc mil repiulets i arriba als 6.700 agrada.

Hi ha en marxa una "operació provocació". No hi caiguem. Ens volen crispats i enfadats (com ells) perquè ens veuen serens i esperançats!

