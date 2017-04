El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha destacat l’exemple de compromís dels Mossos d’Esquadra com a servidors públics i els ha recordat que no estan al servei d’un govern, sinó dels ciutadans. En el discurs de clausura del Dia de les Esquadres, Puigdemont ha elogiat els mossos com un cos cada vegada més respectat, professionalitzat i en línia del que exigeix la societat, gens llunyà al patiment i els anhels de la gent, així com rigorós i confiable.

El president de la Generalitat ha demanat un rol molt més actiu i participatiu dels mossos en la lluita contra els grups armats i també l’ha reivindicat com un cos absolutament preparat i compromès” que ha guanyat un prestigi merescut i que s’han situat al primer nivell en aquest àmbit.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]