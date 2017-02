Documental sobre la vida d’en Hamza. Català d’origen magrebí que va trobar la motivació per estudiar i per buscar-se un futur gràcies al bàsquet. Ara, anirà a Casablanca a motivar a joves amb la seva història.

Heus ací el projecte que proposa Verkami.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]