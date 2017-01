‘La propera pell’, dirigida per Isaki Lacuesta i Isa Campo i que partia com a favorita amb catorze nominacions als Premis Gaudí, s’ha emportat finalment tres guardons: el de millor pel·lícula, el de millor protagonista femenina, per Emma Suárez, i el de millor guió. Però la majoria de premis han anat a parar a films en llengua no catalana, tal com ha fet notar la presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, en el seu discurs en la gala que s’ha fet a l’Auditori del Fòrum. ‘La normalitzacio no ha arribat al cinema. Que hem fet malament?’, s’ha demanat.

El gran triomfador de la nit ha estat el film de Juan Antonio Bayona ‘Un monstre em ve a veure’, que ha obtingut vuit estatuetes de les onze a les quals aspirava, la de millor film en llengua no catalana, millor direcció, millor direcció de producció, muntatge, fotografia, efectes visuals, direcció artística i millor so.

El film, basat en una novel·la homònima de Patrick Ness i amb Sigourney Weaver i Felicity Jones en el repartiment, narra la història de Conor, un nen de tretze anys que intenta afrontar la malaltia de la seva mare amb l’ajuda d’un monstre. Nit rere nit, Conor inicia una aventura a través de les històries que li explica el monstre per fugir de les seves pròpies pors, fins a aconseguir tenir el valor d’enfrontar-se a la veritat. Es tracta del tercer llargmetratge del director que culmina la trilogia d’històries al voltant de les relacions entre mares i fills.

‘La propera pell’, dirigida per Isaki Lacuesta i Isa Campo i que partia com a favorita amb catorze nominacions, s’ha emportat tres premis però de categories importants. El film és un ‘thriller’ dramàtic protagonitzat per Emma Suárez, Sergi López, Alex Monner i Bruno Todeschini. La cinta ofereix una relectura del gènere ‘thriller’ passant pel sedàs d’uns personatges quotidians amb vides convencionals. Un noi torna a casa després de vuit anys desaparegut. El misteri i el drama apareixen quan, al seu entorn, comencen a dubtar sobre si és qui diu ser o un intrús.

L’última proposta d’Albert Serra, ‘La mort de Lluís XIV’, nominada en set categories, s’ha hagut de conformar amb dos premis tècnics, el de millor vestuari i el de millor maquillatge i perruqueria. El musical ‘Cerca de tu casa’, dirigit per Eduard Cortés, ha estat distingit amb el guardó a la millor música original per Sílvia Pérez Cruz.

Eduard Fernández s’ha endut el guardó al millor protagonista masculí pel seu paper a ‘El hombre de las mil caras’. ‘100 metros’, de Marcel Barrena, ha recollit dues estatuetes, la de millor actriu secundària per Alexandra Jiménez i la de millor actor secundari per Karra Elejalde.

‘Alcaldessa’ i ‘Timecode’, entre els premiats

Pel que fa al millor documental, la cinta premiada als Gaudí ha estat ‘Alcaldessa’ , de Pau Faus, escrita a quatre mans amb Ventura Durall. El guanyador competia amb ‘Bigas x Bigas’, de Bigas Luna; ‘Priorat’, dirigit per David Fernández de Castro; i ‘Sexe, maraques i chihuahues’, escrit i dirigit per Diego Mas Trelles.

El millor curtmetratge ha estat per ‘Timecode’, de Juanjo Giménez, que corona així una setmana d’èxits, després d’aconseguir la nominació als Oscars. Competia, en aquesta categoria, amb ‘Graffiti’, de Lluís Quílez Sala, que també optava a ser nominada als premis de Hollywood però que finalment en va quedar fora; ‘En la azotea’, de Damià Serra Cauchetiez, i ‘Tiger’, d’Aina Clotet.

‘Ebre, del bressol a la batalla’, de Roman Parrado, s’ha endut el guardó a millor pel·lícula per a televisió; competint amb ‘Fassman: l’increïble home radar’, de Joaquim Oristrell; ‘La Xirgu’, de Sílvia Quer; i ‘Laia’, de Lluís Danés. Com a millor pel·lícula d’animació només hi havia una nominació, la de ‘Ozzy’, dirigida per Alberto Rodríguez i Nacho La Casa, que s’ha emportat l’estatueta a casa.

Finalment, la coproducció de França, Alemanya i Bèlgia ‘Elle’, dirigida per Paul Verhoeven, ha guanyat el premi a la millor pel·lícula europea.

Vegeu ací la llista sencera dels premiats:

Millor pel·lícula

‘El rei borni’, de Marc Crehuet

‘La propera pell’, d’Isaki Lacuesta i Isa Campo

‘Les amigues de l’Àgata’, de Laia Alabart, Alba Cros, Laura Rius i Marta Verheyen

‘Tots els camins de Déu’, de Gemma Ferraté



Millor pel·lícula en llengua no catalana

‘100 metros’, de Marcel Barrena

‘Un monstre em ve a veure’, de Juan Antonio Bayona

‘Callback’, de Carles Torras

‘La mort de Lluís XIV’, d’Albert Serra



Millor direcció

Albert Serra, per ‘La mort de Lluís XIV’

Isaki Lacuesta i Isa Campo, per ‘La propera pell’

Juan Antonio Bayona, per ‘Un monstre em ve a veure’

Marc Crehuet, ‘El rei borni’



Millor guió

Carles Torras i Martín Bacigalupo per ‘Callback’

Isa Campo, Isaki Lacuesta i Fran Araújo per ‘La propera pell’,

Marc Crehuet per ‘El rei borni’

Marcel Barrena per ‘100 metros’



Millor protagonista femenina

Betsy Túrnez (‘El rei borni’)

Emma Suárez (‘La propera pell’)

Ruth Llopis (‘El rei borni’)

Sílvia Pérez Cruz (‘Cerca de tu casa’)



Millor protagonista masculí

Alain Hernández (‘El rei borni’)

Àlex Monner (‘La propera pell’)

Eduard Fernández (‘El hombre de las mil caras’)

Miki Esparbé (‘El rei borni’)



Millor actriu secundària

Adriana Ozores (‘Cerca de tu casa’)

Alexandra Jiménez (‘100 metros’)

Clara Segura (‘100 metros’)

Greta Fernández (‘La propera pell’)



Millor actor secundari

Bruno Bergonzini (‘100 metros’)

David Verdaguer (‘100 metros’)

Karra Elejalde (‘100 metros’)

Sergi López (‘La propera pell’).



Millor curtmetratge

‘Timecode’, de Juanjo Giménez

‘Graffiti’, de Lluís Quílez Sala

‘En la azotea’, de Damà Serra Cauchetiez

‘Tiger’, d’Aina Clotet.

Millor film europeu

‘Elle’ Dirigida per Paul Verhoeven (França, Alemanya i Bèlgica)

‘Mustang’ Escrita i dirigida per Deniz Gamze Ergüven (França, Alemanya i Turquia)

‘El fill de Saül’ Dirigida per László Nemes (Hongria)

‘Llagosta’, Dirigida per Yorgos Lanthimos (Irlanda, Gran Bretanya, Grècia, França i Holanda)



Millor vestuari

Ariadna Papió per Gernika

Mercè Paloma per ‘El elegido’

Nina Avramovic per ‘La mort de Lluís XIV’

Steven Noble per ‘Un monstre em ve a veure’



Millor fotografia

Arnau Valls Colomer per ‘Tarde para la lira’

Diego Dussuel per ‘La propera pell’

Jonathan Ricquebourg per ‘La mort de Lluís XIV’

Oscar Faura per a ‘Un monstre em ve a veure’

Millor maquillatge

Marese Langan per ‘Un monstre em ve a veure’

Marion Vissac i Antoine Mancini per ‘La mort de Lluís XIV’

Miriam Blank i Laura Pellicciotta per ‘La propera pell’

Patricia Reyes i Alba Guillén per ‘100 metros’



Millors efectes visuals

Àlex Villagrasa per ‘100 metros’

Félix Bergés, Pau Costa, David Martí i Montse Ribé per ‘Un monstre em ve a veure’

Lluís Castells per ‘El elegido’

Rafa Galdó per ‘Toro’



Millor muntatge

Albert Serra, Artur Tort i Ariadna Ribas per ‘La mort de Lluís XIV’

Domi Parra per ‘La propera pell’

Jaume Martí per ‘Contratiempo’

Jaume Martí i Bernat Vilaplana per ‘Un monstre em ve a veure’

Millor direcció de producció

Toni Carrizosa per ‘Toro’

Sandra Hermida ‘Un monstre em ve a veure’

Teresa Gefaell i Alberto Álvarez per ‘100 metros’

Xavi Resina per ‘La propera pell’

Millor documental

‘Alcaldessa’ , de Pau Faus

‘Bigas x Bigas’, de Bigas Luna

‘Priorat’, dirigit per David Fernández de Castro

‘Sexe, maraques i chihuahues’, escrit i dirigit per Diego Mas Trelles.



Millor pel·lícula per a televisió

‘Ebre, del bressol a la batalla’, de Roman Parrado;

‘Fassman: l’increïble home radar’, de Joaquim Oristrell

‘La Xirgu’, de Sílvia Quer

‘Laia’, de Lluís Danés.



Millor música original

Arnau Bataller per ‘El elegido’

Fernando Velázquez per ‘Un monstre em ve a veure’

Gerard Gil per ‘La propera pell’

Sílvia Pérez Cruz per ‘Cerca de tu casa’

Millor so

Albert Manera i Xavier Mas per ‘Cerca de tu casa’

Alejandro Castillo, Amanda Villavieja i Denis Séchaud per ‘La propera pell’

Marc Orts, Carlos Alberto Lopes i Branko Neskov per ‘100 metros’

Oriol Tarragó, Peter Glossop i Marc Orts per ‘Un monstre em ve a veure’

Millor direcció artística

Eugenio Caballero per ‘Un monstre em ve a veure’

Roger Bellés per ‘La propera pell’

Sebastian Vogler per ‘La mort de Lluís XIV’

Sylvia Steinbrecht per ‘El rei borni’



Millor pel·lícula d’animació només hi ha una nominació, la de ‘Ozzy’, dirigida per Albert Rodríguez i Nacho La Casa.



Pou, Premi Gaudí d’Honor 2017

En el transcurs de la gala, l’actor, director i gestor teatral Josep Maria Pou rebrà el Premi Gaudí d’Honor-Miquel Porter per la seva trajectòria. Es tracta del màxim guardó del cinema català que, fins ara, també ha estat lliurat a Jaime Camino, Josep Maria Forn, Jordi Dauder, Pere Portabella, Montserrat Carulla, Julieta Serrano, Ventura Pons i Rosa Maria Sardà.

Aquesta setmana, a VilaWeb, us hem ofert una entrevista a Josep Maria Pou. La podeu llegir ací: ‘El premi Gaudí és com una trucada del destí que et recorda que et fas gran‘

