El músic Paco Ibáñez actua aquest dimecres al vespre al Palau de la Música Catalana, i en ocasió d’aquest recital del Festival del Mil·leni, parla en una entrevista amb Jordi Bianciotto a El Periódico de música, i també de política; de Donald Trump (a qui anomena ‘el trompeta’), de José Mújica, i també d’Ada Colau i de Carles Puigdemont. ‘A Catalunya, ara sento confiança cap a Colau i Puigdemont. Colai és una dona amb sensibilitat, capaç d’adonar-se de moltes coses. I Puigdemont crec que és el millor president que ha tingut Catalunya.’

L’entrevistador li pregunta: ‘Paco Ibáñez elogiant un president convergent?’. I ell respon: ‘Serà convergent o divergent, això no m’interessa, però veig que té cultura i una visió amb profunditat, i que defensa els catalans en els seus drets’.

No és la primera vegada que Ibáñez es pronuncia sobre la situació política a Catalunya. El 2013 fou entrevistat en una televisió argentina, en què deia: ‘Catalunya ha expressat un desig d’alliberar-se, de ser lliure, de tenir el destí a les seves mans, de tenir el poder de decidir. I serà el que diguin els catalans. Si els catalans tenen aquesta voluntat, com pots impedir a un poble que sigui el que vol ser. Els argentins també van ser espanyols fa dos-cents anys, oi? I ho van deixar de ser, oi?’

