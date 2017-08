Activistes i militants del Bloc Nacionalista Gallec i del sindicat nacionalista CIG (Confederació Intersindical Gallega) han ocupat el Pazo de Meirás, la residència estiuenca de Francisco Franco i encara propietat de la família del dictador, per reclamar que la finca sigui retornada a l’administració pública. Els manifestants han estès dues pancartes grans ben visibles en les que diuen: ‘El pazo pel poble gallec. Mai més franquisme’ i ‘Que ens retornin el que ens han robat’. Posteriorment la guàrdia Civil ha desallotjat els manifestants i els ha identificat.

Tomamos o pazo!

Por ser do pobo galego.

Por restituír un espolio.

Por devolver a memoria.

Por xustiza.

Tomamos o pazo!

Por ser do pobo galego.

Por restituír un espolio.

Por devolver a memoria.

Por xustiza.

Por democracia.#FranquismoNuncaMáis

La família Franco va cedir recentment la gestió del Pazo de Meirás a la Fundació Francisco Franco, que explicava el mes de juliol passat quines eren les seves intencions amb la finca: ‘És una excel·lent oportunitat per mostrar al gran públic la grandesa de la figura de Francisco Franco’. I afegia: ‘Per potenciar el turisme a Galícia, i per difondre el patrimoni gallec en el món’. Aquesta cessió a la fundació ha estat molt criticada perquè s’observa aquesta cessió com un intent de difondre els valors del feixisme amb absoluta impunitat.

El Pazo era propietat de la família Pardo Bazán fins que el 1938, un grup d’autoritats franquistes de Galícia, decideix d’oferir el palauet al dictador perquè hi estableixi la seva residència d’estiu. Aquest ‘regal’, impulsat per la Junta-Pro Pazo del Caudillo, va ser possible gràcies a les aportacions de molts ciutadans gallecs, tal com explica la Comissió per la Recuperació de la Memòria Històrica de Corunya.

