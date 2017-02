L’ex-president de la Generalitat, Artur Mas, ha qualificat d”esfereïdora’ la revelació del fiscal del judici del 9-N, Emilio Sánchez-Ulled, en dir que l’ex-fiscal general de l’estat espanyol Consuelo Madrigal li encomanés una ‘valoració tècnica rigorosa’. ‘És per posar-se les mans al cap, […] és que no sempre és així? És per arrencar a córrer això. Que ens ho hagin de recordar ho trobo molt gros’, ha assegurat Mas en roda de premsa al costat del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la sala Torres García.

Mas, que ha reconegut ‘la bona fe i la bona voluntat’ en les paraules de Sánchez-Ulled, ha assegurat que espera una sentència absolutòria en el judici i que la pena que més temor li generaria és ‘sentir-se íntimament culpable d’haver fet alguna cosa mal feta’. ‘Hi hagi la sentència que hi hagi, aquesta condemna no la tindré’, ha assegurat en comparèixer després de reunir-se amb Puigdemont juntament amb els exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs.

L’agraiment de Puigdemont

Un cop acabat el judici del 9-N, Carles Puigdemont ha rebut els tres encausats al Palau de la Generalitat. En compareixença de premsa, Puigdemont ha reiterat que molta gent s’ha sentit jutjada arran d’aquest judici. ‘El 9-N és una fita democràtica de la qual tot país s’ha de sentir orgullós. Va ser un dia històric’, ha dit el president.

‘Això no anava de complir o no les resolucions del TC. Si fos així, el govern espanyol s’hauria hagut d’asseure davant de l’alt tribunal per no complir les seves sentències’, ha recordat Puigdemont, en relació a les trenta-quatre sentències que l’estat espanyol incompleix.

‘Si un estat veu com a desafiament que 2,3 milions de persones vagin a votar, el problema el té l’estat’, ha destacat el president. I en aquest sentit, tal com ha defensat l’ex-president Mas en el seu torn de paraula final al judici, Puigdemont ha dit que ‘l’estat ha optat per cometre un immens error’.

Per acabar i donar la paraula a l’ex-president, el president de la Generalitat ha volgut fer un agraïment als tres encausats: ‘Gràcies per haver-nos representat, per no haver renunciat al vostre compromís de ser fidels al poble de Catalunya’.

