Poc després d’haver començat l’anomenada ‘operació precinte’, batejada així pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per a explicar la intenció del govern espanyol de precintar col·legis electorals per a impedir el referèndum, ja hi ha una resposta en forma de vídeo viral. Es tracta de l’operació cúter’, que explica en pocs segons un home que apareix en aquest vídeo de manera molt gràfica. El vídeo ha fet fortuna a la xarxa. Fins i tot l’ha compartit la secretària general d’ERC, Marta Rovira.

Poques hores després de l’#OperacióPrecinte… surt l’#OperacióCúter! Mireu els passos bàsics per a defensar una democràcia! 📩📩😂😂 pic.twitter.com/1dCSopXyOo — Marta Rovira Vergés (@martarovira) 3 de febrer de 2017

