Un equip d’investigació de l’Institut Josep Carreras ha identificat una nova diana terapèutica contra la leucèmia mieloide aguda, la més comuna en els adults. L’estudi, publicat a la prestigiosa revista ‘Leukemia‘, ha identificat la importància del receptor de serotonina tipus 1 (HTR1) en la teràpia contra aquesta malaltia. Segons ha informat aquest dimecres l’Institut, es tracta d’una “potencial teràpia específica” de les cèl·lules mare de la leucèmia que comporta la destrucció de les cèl·lules leucèmiques amb un efecte mínim en cèl·lules sanguínies sanes.

¡En el Instituto Josep Carreras hemos identificado una nueva diana terapéutica para la leucemia mieloide aguda! https://t.co/nJStFkduDU pic.twitter.com/2JjnKH0e9K — Fund. Josep Carreras (@fcarreras) April 19, 2017



La leucèmia mieloide aguda representa el 40% de totes les leucèmies en el món occidental. És el primer tumor en el qual es va descriure una població de cèl·lules mare leucèmiques.

Les taxes de remissió d’aquest tipus de leucèmia amb quimioteràpia estàndard se situen avui dia entre el 50 i el 85%, tot i que la majoria dels pacients patirà una recaiguda. Les cèl·lules mare de la leucèmia són la població de cèl·lules dins del tumor responsables de la iniciació, el manteniment i la recaiguda de la malaltia i, per aquest motiu, s’han d’eradicar perquè la malaltia s’elimini completament.

En l’estudi, l’autora principal del qual és la investigadora Amaia Etxabe, els investigadors han detectat que les cèl·lules leucèmiques expressen en la seva superfície el receptor de serotonina tipus 1 (HTR1), que tradicionalment s’ha associat al sistema nerviós i és la primera vegada que s’identifica el seu paper en processos tumorals. La inhibició d’aquest receptor comporta la destrucció d’aquest tipus de cèl·lules leucèmiques amb un efecte mínim en cèl·lules sanguínies sanes.

En condicions normals la medul·la òssia produeix unes cèl·lules anomenades mieloblasts que, després de madurar, es converteixen en granulòcits, cèl·lules encarregades de la defensa de l’organisme contra les infeccions.

En la leucèmia mieloide aguda, les cèl·lules de la línia mieloide (mieloblasts) proliferen de forma anormal, de manera que envaeixen progressivament el moll de l’os i interfereixen en la producció de cèl·lules normals de la sang, fet que origina insuficiència medul·lar i infiltra teixits extra-medul·lars.

A vegades la leucèmia mieloide aguda és l’etapa final d’altres malalties com les síndromes mielodisplàstiques o les síndromes mieloproliferatives cròniques. La seva incidència és molt elevada entre pacients amb determinades alteracions cromosòmiques com la síndrome de Down o l’Anèmia de Fanconi. La mitjana d’edat dels pacients amb leucèmia mieloide aguda és de 64 anys i la majoria de pacients se situen en la franja dels 60 – 75 anys.

Existeixen més de 7 subtipus amb pronòstics i tractaments molt variables.

