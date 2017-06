El 2016 l’economia catalana ja suposa un 19,03% del producte interior brut (PIB) de l’estat espanyol. Aquest és el valor més elevat del segle XXI pel que fa a la proporció de l’economia catalana en relació amb la de l’estat espanyol i ha crescut respecte el 18,87% registrat el 2011. Així ho documenta la Memòria Econòmica de Catalunya que ha presentat avui el Consell General de Cambres de Catalunya.

‘El balança econòmic del 2016 ha estat molt positiu i de cara al 2017 es preveu un comportament similar de l’economia catalana, amb taxes de creixement a l’entorn del 3%’, apunta la Memòria de les Cambres catalanes. Igualment, el document destaca que s’està deixant enrere la recessió econòmica i que aquest 2016 s’ha recuperat, per primer cop, el nivell del PIB de 2007. Per contra, les cambres preveuen que encara queden uns tres anys per recuperar els quatre milions de llocs de treball que hi havia abans de la crisi.

La memòria constata que Catalunya està sortint de la crisi ‘amb més força’ que l’estat espanyol, ja que l’economia catalana ha registrat des de 2013 taxes de creixement del PIB més altes. Entre 2013 i 2016 el creixement del PIB català ha estat de l’1,9% de mitjana, enfront de l’1,5% espanyol. En aquest sentit, les Cambres apunten que Catalunya -juntament amb el País Valencià- lidera el creixement del PIB a la península, fet que mostra ‘la necessitat de més inversions en aquests territoris’. L’informe indica que l’economia catalana està sortint de la crisi amb més competitivitat, ja que ha mantingut un saldo positiu amb l’estranger (+5,8%) tot i l’intens creixement. Igualment, les ocupacions tècniques i qualificades també estan en augment en el pes relatiu total del conjunt d’ocupacions a Catalunya (del 25,7% el 2011 al 29,3% el 2016). Si es descomposa el PIB, la productivitat total dels factors aporta 1,4 punts al creixement del 3,5% del PIB el 2016, mentre que l’aportació era negativa (-0,8%) el 2007. En relació al creixement del valor afegit brut (VAB) per demarcacions, l’estudi de les cambres catalanes mostra que abanderen l’expansió econòmica de Barcelona i Girona (+3,9%), seguides de Tarragona (+3,4%) i Lleida (+3,0%). Les quatre demarcacions s’han beneficiat del bon funcionament del sector industrial i dels serveis, especialment el turisme. Totes les comarques catalanes han registrat un increment del nombre d’afiliats a la seguretat social el 2016, excepte la Ribera d’Ebre i la Vall d’Aran.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]