La situació al Rif ha fet un tomb aquesta setmana després que les forces policials marroquines fessin servir una gran duresa per a dissoldre concentracions aquest cap de setmana en diverses ciutats rifenyes. Al Hoceima, en particular, va viure forts combats entre manifestants i policies.

S’havia convocat una manifestació per celebrar la fi del Ramadà reclamant l’alliberament dels detinguts del Hirak, la revolta popular rifenya. La policia va instal·lar barricades a les entrades de la ciutat per impedir l’arribada de persones de fora i després va carregar amb molta força contra els manifestants. Diversos vídeos han circulat en les xarxes socials com a testimonis de la repressió governamental.

One of the videos of the opression last night in #alHoceima by the dictatorial regime of #morocco #marokko #Hirak pic.twitter.com/3AzKyAk4Ad

— Argaz amazigh/ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (@Amazigh4ever) 26 de juny de 2017