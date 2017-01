VALÈNCIA, 2 (EUROPA PRESS)

La Unió de Llauradors xifra en 700 milions les pèrdues que ha patit el camp valencià en 2016 com a conseqüència de l’últim episodi de fortes pluges a la Comunitat Valenciana el desembre i per la greu sequera que ha afectat la regió valenciana.

Concretament, l’entitat agrària estima en 320 milions d’euros les pèrdues al camp conseqüència del temporal de fortes pluges del mes de desembre passat, acompanyat de vent i fins i tot pedregada, i en més de 250 milions d’euros els efectes de la greu sequera i la d’altres adversitats climatològiques.

Tot això, ha provocat que l’any 2016 siga “molt nefast per als pagesos de la Comunitat Valenciana”, ha lamentat la Unió que destaca que “el més greu” de 2016 han sigut les pluges de desembre, fonamentalment en el període comprès entre el 16 i el 19 on es van veure afectades més de 140.000 hectàrees de cultiu, gairebé 76.000 a València, més de 39.000 a Alacant i més de 32.000 a Castelló.

Per províncies, la major quantia en pèrdues per este temporal es dóna a València amb al voltant de 151 milions d’euros, seguida de Castelló amb més de 91 i Alacant amb més de 76 milions d’euros. El cultiu amb major nombre de pèrdues és el dels cítrics amb més de 201 milions d’euros, seguit de les hortalisses amb 70,4 milions, el caqui amb 21,7, l’oliverar amb 20,5 o el raïm de taula amb 3,8 milions d’euros.

MESURES

La Unió ha valorat l’actitud tant del Govern d’Espanya com de la Generalitat Valenciana ja que ha destacat que han reaccionat “ràpidament” anunciant una línia d’ajudes, tot i que ha lamentat que les ajudes estan dirigides a la reparació de les infraestructures fortament afectades pels temporals, però no s’ha establit cap mesura per a compensar directament als pagesos i ramaders afectats.

En este sentit, ha reclamat suport perquè puguen recuperar la seua capacitat productiva que s’ha vist greument afectada pels danys sofrits en les seues explotacions doncs “ja s’avança una elevada pèrdua de renda”.

D’esta manera, la Unió ha proposat un paquet de mesures a les dues Administracions, algunes de competència estatal i altres autonòmica, que podrien servir als afectats a superar este episodi climatològic que tants danys els han causat. Entre ells destaquen impulsar la declaració institucional de les Corts Valencianes de suport al sector i la reivindicació de més inversió en infraestructures agràries, a la qual s’haurien d’adherir diputacions provincials i ajuntaments; la concessió d’ajudes d’Estat per valor de 15.000 euros per empresa agrària en tres anys; la reducció del mòdul a l’IRPF per a produccions i zones afectades o la condonació del pagament de l’Impost de Béns Immobles de les parcel·les cultivades.

Alhora, demana la bonificació del 50% de les quotes de la Seguretat Social durant huit mesos; la taxació de l’assegurança i indemnització del dany real en parcel·la en funció de les exigències comercials, independentment de la franquícia establida; l’establiment de préstecs amb interès subvencionat per als afectats i la subvenció dels productes fungicides usats per a evitar danys addicionals en producció i plantació.

