El diputat de la CUP Albert Botran ha comparegut en conferència de premsa per a fer una valoració ‘volgudament’ breu de la proposta de pressupost presentada pel govern, ja que segons ha recalcat, la decisió és en mans de la militància. Botran ha dit que el grup parlamentari troba a faltar en la proposta del govern alguna mesura en fiscalitat redistributiva, ja que com ja se sabia el govern no ha volgut modificar l’IRPF, l’impost de successions i el de patrimoni.

Botran sí que ha destacat avenços quant a la millora de la partida d’ensenyament i l’avançament de la renda garantida, però ha emplaçat el govern a tancar l’acord amb els respectius sectors afectats -sindicats- ‘perquè ells també vegin positives les millores’.

La CUP donarà la resposta definitiva a la proposta de pressupost dissabte, quan es reunirà el consell polític i el GAP. A partir de demà i fins divendres, les diferents assemblees territorials es reuniran per a traslladar la seva posició al consell polític.

Botran ha dit que la decisió de dissabte serà ferma i no s’obriria un període de renegociació, encara que un recurs de PP i Ciutadans al consell de garanties donés un marge de maniobra.

El referèndum acordat ha de tenir data de caducitat

Botran també ha parlat del Pacte Nacional pel Referèndum, que dimarts va presentar el seu full de ruta. Els cupaires celebren que l’organisme s’hagi posat en marxa, tot i que reconeixen que la intenció d’aconseguir un referèndum acordat amb el govern espanyol no la voluntat dels anticapitalistes. Això, però, mostra la pluralitat del bloc pro-referèndum; una pluralitat que la CUP respecta.

Els intents per aconseguir un referèndum acordat, ha dit Botran, han de tenir ‘data de caducitat. ‘Quan es vegi que no és possible de celebrar una consulta pactada, demanem que es mantingui la unitat del bloc partidari del referèndum’, ha reclamat en clara al·lusió als comuns.

Contradiccions del govern espanyol

Els anticapitalistes han valorat positivament la internacionalització del procés i la conferència que faran aquesta tarda Puigdemont, Junqueras i Romeva. Pel que fa a les pressions dels partits i el govern espanyol, posa de manifest ‘la contradicció entre dir que el procés no interessa i els intents de boicotar aquest tipus d’actes’.

