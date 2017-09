Des d’ahir a la tarda, dos cotxes de la guàrdia civil es troben al davant de la impremta Indugraff de Constantí, on sospiten que s’hi imprimeixen butlletes pel referèndum d’autodeterminació del primer d’octubre. Des d’aleshores diversos agents han estat fent escorcolls a les persones que entraven o sortien a l’empresa. Tanmateix, com que no disposen d’ordre judicial no poden entrar a la impremta. Aquest matí, diversos membres de la CUP s’han acostat als agents de la guàrdia civil i els han entregat butlletes falses però semblants a les que es faran servir l’1 d’octubre. Segons que han explicat, es tracta d’una acció ‘simbòlica’ amb l’objectiu de denunciar l’actuació de la policia espanyola: ‘Ja poden marxar!’, han dit.

Hem entregat butlletes del referèndum a la @guardiacivil! No cal que busquin a impremtes i coaccionin treballadores! Ja poden marxar! pic.twitter.com/bOc5Bb6MK4 — CUP Reus (@CUPReus) September 7, 2017

Abans, però, la CUP ja s’havia dirigit a la delegació del govern espanyol a Tarragona, també per a manifestar-se a favor del referèndum i contra els escorcolls de la guàrdia civil. Allà hi ha dut una reproducció a gran escala de la cèdula de votació que es farà servir l’1-O.

Estem davant Delegació del Govern espanyol a #Tarragona per registrar una butlleta ben gran per a @marianorajoy perquè votarem! #prenpartit pic.twitter.com/JZZPtboVbd — CUP Reus (@CUPReus) September 7, 2017

