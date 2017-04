Ingredients:

(per a quatre persones)

8 ous

250 g de carn magra

1 ceba mitjana

1 cullerada de farina

1 tòfona (opcional)

sal, pebre, oli

1 got de llet

Per a la beixamel:

250 g de llet

30 g farina

40 g mantega

50 g formatge ratllat

sal i pebre negre

Elaboració:

Bullim els ous amb aigua i una cullerada de sal, durant dotze minuts. Els refredem amb aigua freda i els pelem.

En una paella amb oli, fem sofregir la ceba ratllada. Quan sigui transparent, afegim la carn magra picada, que haurem salpebrat.

Quan la carn sigui feta, ratllem una mica de tòfona per sobre, una cullerada de farina i una mica de llet i ho barregem tot, fins que quedi una pasta lligada i amorosida.

Quan tinguem els ous pelats, els tallem per la meitat, de dalt a baix, els traiem els rovells i els reservem, excepte dos trossos, que els trinxem amb la carn.

Quan la carn és feta, omplim de manera generosa els ous i els col·loquem en una safata per anar al forn.

Fem la beixamel començant per la mantega, la farina, la llet i una mica de sal i pebre. Un cop feta, la tirem per sobre els ous farcits i posem el formatge ratllat per sobre.

Enfornem de cinc a deu minuts.

Un cop hem tret els ous del forn, ratllem per sobre la resta de rovells i podem acabar el plat amb una mica de tòfona també ratllada per sobre els rovells.

