Ingredients:

(per 4 persones)

4 talls de morro de bacallà dessalat (8 dies amb aigua sense tocar-lo a la nevera. Després canviem un parell de vegades l’aigua el mateix dia, per trobar el punt)

600 g mongetes del ganxet cuites

1 tassa de salsa de tomàquet

4 grans d’all

1 got de vi blanc

oli d’oliva, julivert, sal, pebre vermell i pebre negre

Elaboració:

Agafem el bacallà, l’escorrem i l’assequem amb paper de cuina. L’enfarinem i el fregim en una paella amb oli. Quan el tenim daurat, el posem en una safata que vagi al forn. Als costats hi posem les mongetes.

Amb el mateix oli de fregir el bacallà, fregirem els alls tallats a làmines. Retirarem la paella del foc i hi posarem el pebre vermell i el negre, remenant amb energia, i després afegirem el got de vi. Tornarem la paella al foc uns segons més perquè s’evapori una mica l’alcohol. Tirarem la barreja per sobre del bacallà i les mongetes. Acabarem el plat amb una mica de julivert trinxat.

Posarem la plata al forn a 200°, preescalfat uns minuts, fins que faci xup-xup.

Aquest plat se serveix amb la mateixa plata.

