La junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) convocarà una assemblea extraordinària a principis del 2018 per escollir nous representants. En una reunió celebrada aquest dijous, la junta actual ha ratificat la decisió de seguir al capdavant de l’ens els pròxims mesos malgrat que la renúncia de dues colles membres -inclosa la que ocupava la presidència- el juliol passat.

Ho considera una qüestió de ‘responsabilitat’, ateses les dificultats per convocar una assemblea per escollir nova junta en plena temporada i la necessitat de ‘garantir’ la continuïtat de les accions empreses per aquest any. Però de la mateixa manera descarta esgotar el mandat de tres anys i per això convoca l’assemblea extraordinària on s’hauran de renovar els càrrecs ‘amb un mandat clar del conjunt de les colles, prèvia confrontació de diferents models i concepcions sobre la mateixa CCCC si és necessari’.

Pel que fa a la configuració actual de la junta, s’ha decidit deixar vacant la presidència de la CCCC, les funcions de la qual seran assumides de forma col·legiada per les colles que actualment ocupen la vicepresidència.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]