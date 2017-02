El Tribunal Superior de Nairobi ha revocat avui el pla del govern de Kènia de tancar el camp de refugiats de Dadaab, el més gran del món i que alberga principalment somalis, i ha considerat inconstitucional la repatriació dels refugiats.

En la seva sentència, el jutge John Mativo ha dictaminat que el ministre de l’Interior, Joseph Nkaissery, i el secretari principal del Ministeri, Karanja Kibicho, es van excedir en les seves competències en ordenar el tancament del camp, situat en el nord del país.

A més, segons recull el diari ‘Daily Nation’, el tribunal ha declarat inconstitucional la repatriació dels refugiats que viuen a Dadaab, ja que considera que es tracta d’una mesura discriminatòria. Per això, ha declarat nuls els anuncis de repatriació de refugiats publicats en la gaseta oficial.

