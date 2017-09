Tal i com ja és tradicional amb motiu de la Diada VilaWeb celebrarà una Jornada de Portes Obertes on el director del diari, Vicent Partal, ensenyarà als lectors i subscriptors les instal·lacions i com funciona i respondrà totes les qüestions que se li vulguin plantejar.

La visita a la redacció es farà dilluns a 2/4 d’1 però la Botiga estarà oberta, tant diumenge com dilluns d’11 del matí a 2/4 de 3.

La redacció és al carrer Ferlandina, 43 de Barcelona, al barri del Raval

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]