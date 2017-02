El jurat també ha fet una menció especial a l’equipament de proximitat de les Cristalleries Planell, a Les Corts. L’edifici, obra de l’estudi Harquitectes, també dedica una atenció artesanal als detalls, és destacable per l’experimentació en les solucions constructives i de gestió del control climàtic que, a més d’eficients i sostenibles, són especialment sensibles amb el confort dels usuaris.

ARTS VISUALS: ANTONI HERVÀS

Per l’exposició El misterio de Caviria presentada a La Capella dins de la convocatòria BCN Producció 2016. El jurat ha destacat ‘el projecte de recerca artística que vincula la mitologia grega amb l’escena de cabaret de Barcelona dels anys 60 i 80, i la recuperació de la seva vigència’.

El jurat també ha acordat, per unanimitat, fer una menció especial a la consolidació del projecte d’Hangar, dirigit per Tere Badia, ‘pel seu paper clau en les arts visuals a la ciutat de Barcelona’.

ASSAIG, CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS: JOAN FONTCUBERTA

Per l’obra La Furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía (Galaxia Gutenberg), de Joan Fontcuberta ‘per la seva contribució a la reflexió teòrica sobre el paper de les imatges en la cultura contemporània’.

El jurat ha fet una menció especial a la publicació de la Gramàtica de la llengua catalana (Institut d’Estudis Catalans), ‘una obra col·lectiva, innovadora en el seu gènere i de gran rellevància, fruit de la recerca i l’esforç de generacions d’investigadors de la secció filològica de l’Institut d’Estudis Catalans’.

AUDIOVISUAL: ‘TIMECODE’, DE JUANJO GIMÉNEZ

El jurat ha donat el Premi Ciutat de Barcelona 2016 d’audiovisual al curtmetratge Timecode dirigit per Juanjo Giménez, ‘una peça de caràcter universal que connecta amb la poètica més essencial del cinema, fruit d’una maduresa indiscutible i d’una trajectòria perseverant’.

CIÈNCIES EXPERIMENTALS I TECNOLOGIA: CARME ROVIRA VIRGILI

Carme Rovira Virgili és professora ICREA a la Universitat de Barcelona (UB) i rep el premi ‘per les seves contribucions al desxiframent del funcionament dels enzims per mitjà d’eines computacionals i, en particular, els seus resultats recents en el disseny de nous catalitzadors per a la transformació química d’hidrats de carboni. En el futur, aquests estudis haurien de permetre el disseny de nous tipus de fàrmacs’.

CIÈNCIES DE LA VIDA: SALVADOR AZNAR BENITAH

Rep el premi el doctor Salvador Aznar Benitah, ‘pel seu treball publicat a la revista Nature, on identifica cèl·lules responsables de la metàstasi, els mecanismes implicats en el procés i la seva relació amb la presència d’alguns greixos a la dieta’.

CIRC: LEANDRO MENDOZA

Per l’espectacle Guadual, ‘per la mirada sobre el gran format i la revisió de la relació amb el públic en el llenguatge del circ, mostra de la seva vessant polifacètica i aglutinadora com a creador’.

DANSA: LOSCORDEROS.SC

Se’ls dóna el premi per l’espectacle Afasians – The Last Conference, ‘una creació coreogràfica perfectament articulada, rodona i de finíssima ironia, que parla de la societat, de la filosofia, de les paradoxes de la ciència i del poder de la imaginació, i que té la capacitat de sorprendre constantment l’espectador’. Un obra ‘amb que han arribat a la maduresa artística amb un segell únic que es defineix per l’encreuament de llenguatges i per l’enriquidora col·laboració amb altres artistes, com Za! en aquest cas’.

DISSENY: LA CASA DE CARLOTA

El jurat, integrat per Ramón Úbeda (president), Ana Mir, Anna Calvera, Daniel Giralt- Miracle i Curro Claret ha atorgat, per majoria, el Premi Ciutat de Barcelona 2016 de disseny a l’estudi La Casa de Carlota pel projecte Citizen Refugees Project, “que ha dissenyat una bandera per als refugiats formada de trossets de banderes dels països d’on estan fugint. És la bandera d’un país que no existeix, realitzada amb una gran qualitat gràfica i comunicativa per un equip de professionals que integra la creativitat de persones de diferents capacitats. Un projecte al qual s’hi han sumat l’ONG Save the Children, Natura i Thinking Mu”.

El jurat ha fet una menció especial al llibre Barcelona. Publicitat i Ephemera (Ajuntament de Barcelona), de Víctor Oliva Pascuet i Oriol Oliva Sanosa, ‘per l’exhaustiva selecció de milers de documents gràfics generats a Barcelona des del 1800 fins als anys 50 del segle passat, que constitueixen un document gràfic únic, que preserva la memòria històrica de la ciutat’.

EDUCACIÓ: ‘CABAL MUSICAL’ DEL TALLER DE MÚSICS

El jurat ha atorgat el premi al projecte educatiu Cabal Musical del Taller de Músics ‘pel seu caràcter integrador implicant joves de l’entorn de l’eix Besòs. Cabal Musical empodera nois i noies des de la descoberta de les seves capacitats creatives a partir de la pràctica musical, i els acompanya en la construcció d’un projecte vocacional personal i col·lectiu’.

El jurat també ha fet una menció especial a la iniciativa col·lectiva Obrint fronteres, de la Xarxa educativa en suport de les persones refugiades, ‘per la forta implicació en una crisi de profunda transcendència humana i l’acció en xarxa que aplega un ampli ventall d’agents de la comunitat educativa’.

GASTRONOMIA: TONI MASSANÉS

El jurat atorga el premi a Toni Massanés, ‘reconegut gastrònom i director general de la Fundació Alícia, centre dedicat a la millora de l’alimentació de totes les persones, que ha aconseguit esdevenir un referent internacional. I pel seu lideratge en projectes desenvolupats a Barcelona durant el 2016 en diferents àmbits: exposicions, publicacions, recerca històrica i divulgació cultural de la gastronomia’.

LITERATURA CASTELLANA: MARIANA ENRÍQUEZ

El jurat, integrat per Jordi Gracia (president), Antonio Iturbe, Lolita Bosch, Teresa López i Isabel Sucunza ha atorgat, per majoria, el Premi Ciutat de Barcelona 2016 de literatura castellana a Mariana Enriquez pels contes del llibre Las cosas que perdimos en el fuego (Anagrama) “en els quals combina naturalitat d’estil sense patetisme melodramàtic i dosis d’humor negre i àcid per tal de minar la quotidianitat amb subsòls inquietants”.

MITJANS DE COMUNICACIÓ: ANDREU MISSÉ

El jurat ha atorgat, per unanimitat, el Premi Ciutat de Barcelona 2016 de mitjans de comunicació a Andreu Missé, ‘com a director d’Alternativas Económicas per l’aposta de fer transparent, independent i comprensible la informació econòmica. I per la voluntat de fer-la arribar al conjunt de la societat des d’un projecte periodístic de base cooperativa. Una tasca que aquest 2016 s’amplia amb la publicació del llibre La Gran Estafa De Las Preferentes que analitza un dels principals capítols de la crisi econòmica dels últims anys’. El jurat ha volgut destacar igualment l’aportació al projecte d’Alternativas Económicas dels periodistes Ariadna Trillas i Pere Rusiñol.

MÚSICA: MARIA ARNAL I MARCEL BAGÉS

El jurat ha atorgat, per unanimitat, el Premi Ciutat de Barcelona 2016 de música a Maria Arnal i Marcel Bagés per Verbena, ‘un projecte de revitalització del patrimoni oral que destaca tant per la dimensió social i ètica com per l’alta qualitat musical’.

TEATRE: AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO

El jurat ha atorgat, per unanimitat, el Premi Ciutat de Barcelona 2016 de teatre a la companyia Agrupación Señor Serrano, pels espectacles Katastrophe, Brickman Brando Bubble Boom, A House in Asia i Birdie. El jurat ha valorat ‘la barreja brillant de llenguatges escènics, la capacitat de reinterpretar el teatre d’objectes i l’ús poètic de la tecnologia en aquests espectacles. La innovadora i atractiva manera d’explicar els relats contemporanis d’aquests artistes es tradueix en la seva creixent projecció internacional’.