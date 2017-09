L’aprovació de la Llei del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya estableix un nou marc legal a Catalunya ja que en el seu article 3.2 crea un règim jurídic excepcional adreçat a emparar l’exercici del dret a vot. L’article deixa clar que la llei ‘preval jeràrquicament sobre totes les normes que hi puguin entrar en conflicte, en tant que regula l’exercici d’un dret fonamental i inalienable del poble de Catalunya’. Això vol dir que cap llei ni cap decisió judicial pot oposar-s’hi.

És evident que el Tribunal Constitucional en farà cas omís i emetrà els seus veredictes, fins i tot sense atendre la recusació que la presidenta del Parlament ha fet de tots els seus membres. Tanmateix després de l’aprovació d’ahir el Parlament de Catalunya pot desoïr les decisions del TC i seguir endavant amb el procés.

Aquesta és la gran diferència que provoca la votació de la llei d’autodeterminació. Fins ahir el Parlament de Catalunya no tenia cap element legal al qual agafar-se per prendre les decisions que són necessàries per a tirar endavant el referèndum si aquestes eren obstaculitzades pels tribunals espanyols. Ara, en canvi, a cada interlocutòria del Constitucional el parlament pot respondre argumentant que la llei catalana obliga a no fer-li cas. D’aquesta manera els diputats tenen un suport legal.

I això posa el debat en un nivell diferent. Si fins ahir els diputats del parlament no podien ignorar les decisions dels tribunals espanyol avui ja poden fer-ho. I en tot cas l’estat si vol imposar les seues decisions ho haurà de fer fent servir la força, fent intervenir la policia o l’exèrcit. L’estratègia de bloquejar judicialment el procés deixa de tenir sentit a partir d’avui i només li queda a l’estat espanyol el recurs a la força contra una norma legal del Parlament de Catalunya. Una possibilitat que en marc de la Unió Europea sembla literalment impossible.

