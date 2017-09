El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i els alcaldes i alcaldesses de Terrassa, Jordi Ballart; Viladecavalls, Cesca Berenguer; Abrera, Jesús Naharro, i Olesa de Montserrat, Pilar Puimedon, han reclamat aquest dilluns al Ministeri de Foment que acceleri les obres de l’últim tram de la B-40, coneguda com a Quart Cinturó.

L’autovia B-40 està executada des del 2010 en dos trams (Abrera-Olesa de Montserrat i Viladecavalls-Terrassa) però falta el tram central, la connexió Olesa-Viladecavalls. Aquest tram, que té sis quilòmetres, està en execució des de l’any 2009, amb períodes d’aturada fins que finalment es va reprendre el 2016. Es calcula que l’obra finalitzarà l’any 2020, de manera que hauran calgut 14 anys per acabar els 14 quilòmetres entre Abrera i Terrassa.

Un estudi elaborat per l’Institut Cerdà per encàrrec de la Diputació de Barcelona i la patronal vallesana CECOT quantifica els beneficis que aportaria per a l’economia i les empreses la finalització i explotació del tram Abrera-Terrassa. L’estalvi intern de les empreses seria de 6 milions d’euros anuals i l’estalvi en l’àmbit de la mobilitat, de 24 milions anuals. En termes de sostenibilitat, s’evitaria l’emissió de 6.700 tones anuals de CO2 i l’impacte macroeconòmic s’ha xifrat en 252 milions.

