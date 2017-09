El secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ha dit que ‘increment del salari mínim interprofessional fins als mil euros hauria de ser una de les prioritats d’una república catalana, ja que és el 60% del salari mitjà del Principat. Aquesta xifra estaria més a prop de la recomanació europea que l’establerta per l’estat espanyol, que aquest 2017 és de 707 euros per catorze pagues.

Ginesta creu que una Catalunya independent trigaria pocs dies en impulsar un codi català del treball que fes recuperar els drets laboral que s’han perdut durant la crisi econòmica. En una entrevista a l’ACN, Ginesta ha lamentat que els drets laborals i els salaris no es recuperen a la mateixa velocitat que l’economia i que això es tradueix en malestar, inestabilitat i conflictes en diversos àmbits.

Ginesta ha lamentat que la crisi econòmica ha fet augmentar la conflictivitat laboral a Catalunya, ja que la reforma laboral ha originat patologies que abans no existien al mercat de treball. Ha afirmat que ara hi ha unes ‘noves regles del joc que són antisocials’. Com a exemples d’aquestes patologies, el secretari de Treball ha citat casos com els de les ‘Kellys’, les cooperatives càrnies o la cadena de subcontractació de Telefònica.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]