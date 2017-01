PARÍS, 4 (EUROPA PRESS)

Marine Le Pen, líder de la ultradreta francesa i candidata del Front Nacional a les eleccions presidencials d’aquest any, ha defensat la necessitat que França i la resta de països de la zona euro tornin a les seves respectives monedes nacionals, tot i que ha assenyalat que aquestes estarien vinculades a una estructura monetària semblant a l’ECU, predecessor de l’euro.

“L’ECU va existir al costat de les monedes nacionals”, ha apuntat Le Pen en declaracions recollides per Reuters a París, on la líder de la ultradreta gala ha defensat que aquesta convivència no tindria conseqüències negatives per al dia a dia dels ciutadans francesos.

Alhora, Le Pen ha plantejat que el deute nacional francès hauria de ser redenominat en la nova moneda nacional del país.

L’ECU era una cistella de monedes formada per la suma de quantitats fixes de 12 de les 15 monedes dels estats membre de la Unió Europea. El valor de l’ECU es calculava com a mitjana ponderada del valor de les divises que l’integraven.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]