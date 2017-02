BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) operarà el tren llançadora que connectarà l’Aeroport del Prat amb el centre de la ciutat, ha anunciat FGC en una anotació a Twitter recollida per Europa Press.

L’anunci s’ha produït amb motiu de la visita del conseller de Territori de la Generalitat, Josep Rull, a l’estació de Sarrià (Barcelona), que ha inaugurat la remodelació de les andanes i la platja de vies per fer-la accessible a persones amb mobilitat reduïda.

El tren llançadora a l’Aeroport del Prat serà la segona línia d’ample ibèric operada per FGC després de la línia Lleida-Pirineus, que va estrenar nous trens el passat mes de juliol.

El president de FGC, Enric Ticó, ha agraït al conseller en una anotació a Twitter recollida per Europa Press “la confiança” en el servei de l’operadora, i ha recordat que amb les obres de les estacions de Sarrià i El Putxet la xarxa de FGC serà 100% accessible a persones amb mobilitat reduïda.

L’anunci arriba després de la visita de la vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría i del ministre de Foment, Íñigo de la Serna, a les obres del nou accés ferroviari a l’aeroport del Prat, en la qual van anunciar que l’engegada del nou servei es perllongarà més enllà de 2018.

