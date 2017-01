Escola Valenciana va proclamar el 2017 ‘any per la igualtat lingüística’, durant la reunió extraordinària de valoració i organització de nous projectes que es féu abans d’acabar el 2016. Segons un acord subscrit pels membres de la junta, es promouran iniciatives diverses adreçades principalment a protegir la legalitat del català. Escola Valenciana vol conscienciar els ciutadans sobre la necessitat d’una llei que iguali els drets lingüístics dels catalanoparlants als dels castellanoparlants.

‘En valencià, creixem en igualtat lingüística’

El manifest de les Trobades d’Escola en Valencià 2017, ‘En valencià, creixem’, se centra en la necessitat d’una llei d’igualtat lingüística que resolgui les mancances de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià –LUEV– i, a més, dissenyi un pla d’estudi per a dotar tots els funcionaris de plena competència lingüística.

