El parlament escocès s’ha oposat aquest dimarts a la decisió del govern britànic d’activar l’article 50 del Tractat de Lisboa, el que d’activar el ‘Brexit’. 90 dels 129 diputats que seuen al Parlament de Holyrood s’han oposat als plans de la ‘premier’ britànica, Theresa May, mentre que 34 hi han votat a favor. Tot i que la votació no aturarà els plans de Westminster, ja que el Tribunal Suprem va dictaminar que no calia el vistiplau dels parlaments escocès, gal·les i nord-irlandès per activar el ‘Brexit’, la primera ministra d’Escòcia, Nicola Sturgeon, ha qualificat la votació com ‘una de les més importants de la història del Parlament escocès’ i ha augurat que ‘serà molt més que simbòlica’.

‘Els escocesos van votar massivament a favor de seguir dins la UE’, ha recordat Sturgeon afegint que el vot d’aquest dimarts ‘reafirma la voluntat del poble escocès i deixa clara la seva oposició a la catàstrofe del ‘Brexit’ dur que els conservadors de Westminster volen tirar endavant’.

La líder del SNP també ha lamentat que ‘les propostes per tal que Escòcia pogués mantenir el seu lloc dins el mercat únic’ no han estat escoltades a Londres, encara que el govern de May ‘ assegurés reiteradament que veia en Escòcia un soci d’igual a igual’. Per això, reclama, ‘és hora que el govern britànic transformi la retòrica en fets’.

Tot i que a finals de gener el Tribunal Suprem britànic va dictaminar que no calia el vistiplau dels altres parlaments nacionals per activar el ‘Brexit’, l’SNP va presentar un recurs al·legant que el govern britànic ‘no havia consultat degudament’ les administracions escocesa, gal·lesa i nord-irlandesa sobre quina havia de ser la postura conjunta respecte al ‘Brexit’. La moció també apuntava que el govern de May ‘no havia explicat degudament les implicacions de sortir del mercat únic’ ni havia donat ‘cap garantia’ pel que fa la situació dels ciutadans de la UE residents al Regne Unit.