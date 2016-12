La diputada de Memòria Històrica de València, Rosa Pérez Garijo, es va reunir ahir amb membre de la Plataforma de Suport a la Querella Argentina per ultimar una proposició que es presentarà avui al ple de la Diputació de València. En la moció s’insta les autoritats competents a col·laborar en la tramitació de la coneguda com ‘querella argentina’: la causa que instrueix la jutgessa de Buenos Aires María Servini contra els crims del franquisme.

La diputada es va reunir amb Ofelia Vila i Lucila Aragó, membres de la plataforma, que van valorar ‘molt positivament’ el contingut de la proposició i van assegurar que representa un exemple per ‘la lluita per la veritat, la justícia i la reparació de les víctimes del franquisme’.

La plataforma treballa en dues línies d’actuació. Per una banda, la de suport a la querella argentina per investigar els crims contra la humanitat perpetrats pel franquisme i, d’altra banda, la via d’impuls de processos penals en jutjats de tot l’estat.

Pérez Garijo va afirmar que l’aprovació en el ple de la proposició ‘suposarà un pas important en la lluita contra la impunitat’. D’aquesta manera, la diputació se sumarà al compromís assumit per diversos batlles i representants municipals, com els de Barcelona, que van signar el manifest ‘Veritat, justícia i reparació ja!’.

La diputada va voler deixar clar que el suport a la querella, que comptarà amb el suport dels serveis jurídics de la diputació, no té cap ‘afany de venjança, sinó en l’exigència de veritat, justícia i reparació’.

